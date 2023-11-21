مليشيا الحوثي تعتدي على مالك محطة رفض دفع اتاوات بذمار 

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اعتدت مليشيا الحوثي، الاثنين على مالك محطة بيع بترول في محافظة ذمار وسط اليمن، بعد تجاهله دفع اتاوات جبرية.
وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الأطقم المسلحة على المواطن مبروك حسين الجحاني في قرية السنام، واعتدت عليه وعلى أسرته بالقوة المفرطة، بعد رفضه دفع اتاوات جبرية.
وبحسب المصادر فإن المليشيات طالبت المواطنين بدفع جبايات للقوة الصاروخية التي تزعم أنها تضرب إسرائيل