بتهم كيدية ..محكمة حوثية..تعلن حجز قضية المختطفة “فاطمة العرولي” للحكم ..تفاصيل

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مليشيا الحوثي اليوم، إن محكمة تابعة لها في صنعاء، حجزت قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، للنطق بالحكم.

وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، قررت حجز قضية الناشطة “العرولي”، لإصدار حكم بحقها. ولم تورد المليشيا أية معلومات عن موعد النطق بالحكم، سوى ترديد اتهامها لها بالتخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت المليشيا إن المحكمة استمعت إلى رد العرولي حول ما نسب إليها من تهم، والتي أقرت بما جاء فيها وطلبت حجز القضية للحكم. وفي وقت سابق أوضحت مصادر حقوقية طبيعة محاكمة المليشيا للعرولي بأنها تجري دون أي اعتبار للقانون، كما أنها منعت عنها المحامين للترافع عنها.

واختطفت الناشطة العرولي التي ترأس منظمة الموئل للتنمية الحقوقية ورئيسة مكتب قيادات المرأة العربية باليمن التابع لجامعة الدول العربية من قبل المليشيا في أغسطس 2022 حين كانت في طريقها من صنعاء إلى مدينة عدن.

وبعد عام من اختطافها أحالت المليشيا العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة “إعانة العدوان (الإمارات) ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية”، حد تعبيرهم.