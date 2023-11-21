استشهاد فتاة وإصابة شقيقتها ووالدها إثر انفجار لغم حوثي في سيارتهم بمديرية خب الشعف الجوف

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهدت فتاة وإصابة شقيقتها ووالدها، اليوم الثلاثاء، في محافظة الجوف اثر انفجار لغم أودى لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية .

وأفادت مصادر محلية، إن لغم حوثي انفجر بسيارة مواطن من أبناء الجوف أدى إلى استشهاد فتاة وإصابة شقيقتها ووالدها “هادي العباصي المهشمي” زرعته مليشيا الحوثي في مديرية خب الشعف.

وبحسب المصادر، فإن الانفجار وقع أثناء ما كانوا يستقلون سيارتهم على الطريق العام في مديرية خب الشعف، وهي المديرية التي زرعت فيها المليشيا حقولاً من الألغام الأرضية والمتفجرات في الطرقات والمزارع