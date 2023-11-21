اللواء سلطان العرادة يترأس اجتماعاً بالمكاتب التنفيذية الخدمية بمأرب

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، اجتماعاً لقيادة المكاتب التنفيذية الخدمية شملت: (الأشغال العامة، الكهرباء، المياه والصرف الصحي ، مياه الريف ، الاتصالات، الصناعة والتجارة ،المرور ، مديرية مأرب المدينة).

وكرس الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني ورئيس النيابة ومدير عام الشرطة والشؤون القانونية لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية بعاصمة المحافظة والمديريات وفقا للخطط الموضوعة للعام الجاري، وخطط المشاريع للعام القادم التي تستجيب لاحتياجات الناس وتعزز من قدرات البنى التحتية في استيعاب الحركة التنموية والعمرانية والمرورية والاستثمارية وغيرها والانتقال إلى مرحلة التعافي والإعمار.

وأشاد اللواء العرادة بالجهود المبذولة من قبل المكاتب التنفيذية الخدمية خلال الأعوام الماضية والإنجازات التي حققوها رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم وفي مقدمتها شحة الإمكانات والموارد، والضغط الكبير للاحتياجات المتزايدة للانفجار السكاني بالمحافظة جراء استقبالها أعدادا كبيرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، والحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المحافظة.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية عمل كافة المكاتب ضمن فريق واحد في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبنى التحتية، بما يحقق التكامل وسرعة الإنجاز وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الطرقات وتعبيدها والتي يجب أن تنفذ بوقت واحد من قبل جميع المكاتب الخدمية لاستكمال البنى التحتية للخدمات قبل أعمال السفلتة.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات المتعلقة بتصحيح الاختلالات ووقف أعمال البناء العشوائي والمخالفات وإجراءات منح التصاريح وحملات التفتيش والإزالة بالمدينة.