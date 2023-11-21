وقعوا بـ”الفخ”.. كتائب القسام تكشف ما فعلته بجنود الاحتلال دخلوا كميناً بغزة.. فيديو

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عرض أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من التحام عناصر من القسام بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو عبيدة تعليقاً على الفيديو: “مشاهد من التحام القسام بجنود العدو وإيقاعهم في كمائن الموت واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.
وأضاف: “كتائب القسّام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت كتائب القسّام مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة في ناقلة جند إسرائيلية بمدينة جنين قبل يومين.
وقالت: “ما زال مجاهدونا يخوضون الاشتباكات العنيفة بشكل شبه يومي، ولا نستطيع تغطيتها بشكل كامل”.
كما أعلنت كتائب القسّام تدمير آلية “نمير” الإسرائيلية بشكل كامل غرب حي الزيتون خلال اشتباكات مساء أمس الاثنين.
من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف 13 آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وقالت في منشور نقلته وسائل إعلام فلسطينية: “استهدفنا بقذائف التاندوم و آر بي جي، 9 دبابات و3 ناقلات جند، بالإضافة إلى مركبة عسكرية، بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، ومنطقتي المخابرات والتوام في شمال غزة”.