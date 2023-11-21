وكيل حضرموت يدشين برنامج بناء القدرات المؤسسية لادارة الأزمات والكوارث بوادي حضرموت

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 147

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، اليوم بسيئون ، برنامج بناء القدرات المؤسسية لادارة الأزمات والكوارث، الذي تنفذه الندوة العالمية للشباب الاسلامي مكتب اليمن، عبر الشريك الميداني جمعية المعروف للتنمية الانسانية.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ، الى رفع قدرات 25 مشاركا من مديري عموم المديريات والمكاتب الوزارية، وممثلي منظمات المجتمع المدني ، في الخطط العامة للانذار المبكر ومواجهة الكوارث والأزمات، الى جانب تحقيق التكامل بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع.

وفي حفل التدشين ، أشاد الوكيل العامري بالتجسيد الحقيقي من قبل الجهة المنظمة لهذه الفعالية للعمل التشاركي المنسق بين منظمات المجتمع المدني في القضايا التي تخدم المجتمع بصورة عامه ومنها مواجهة الكوارث ، منوها الى أهمية البرنامج التدريبي في تسليط الضوء على الأدوار والمهام المطلوبة للادارات والمنظمات لمواجهة الكوارث ومساعدة المتضررين منها وتقليل الآثار الناتجة عنها.

بدوره أوضح مدير البرامج والمشاريع بمكتب الندوة عبدالسلام المسوري اهداف البرنامج التدريبي في كيفية الاستفادة من الإمكانيات البشرية والفنية المتوفرة وادارة الازمات والكوارث وفق اسس صحيحة تحقق التكامل المنشود بين السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ويعزز العلاقة التكاملية فيما بينهم من اجل خدمة المجتمع.

حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت رئيس اللجنة الاغاثية سالم بن شرمان، والمدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت المحامي احمد باحشوان وعدد من المختصين.