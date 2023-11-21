الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق من استيلاء الحوثيين على سفينة شحن في البحر الأحمر

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من حادثة استيلاء الحوثيين على سفينة شحن في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنهم يتابعون "بقلق عميق" التقارير التي تفيد باستيلاء الحوثيين في اليمن على سفينة ترفع علم جزر البهاما في البحر الأحمر ويعتقد أنها كانت تقطع رحلة بين تركيا والهند، فيما تظل الملابسات المحيطة بالحادثة غير واضحة.

وأكد المتحدث الأممي على أهمية ضمان احترام القانون الدولي بالكامل فيما يتعلق بالملاحة البحرية وحرية الملاحة. وحث جميع الأطراف المعنية والبلدان في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.