عدن : وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا لموظفي قطاع الأوقاف

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لموظفي قطاع الأوقاف بحضور وكيل القطاع الدكتور وضاح الشبحي، والوكيل المساعد الشيخ جياب الردفاني.

وجرى في الاجتماع مناقشة أوضاع الأوقاف على مستوى مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، والتعرف عن قرب على حالات الأعيان الموقوفة وأهمية الاعتناء بها.

وأكد معالي الوزير شبيبة على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية لحماية الأوقاف وتطوير خدماتها في ضوء ما أوقفت له، .

وشدد على ضرورة حصر كل الأعيان الموقوفة وتوثيقها إلكترونيًا مع الاسقاطات الجغرافية لها، والرفع بالكشوفات المالية للمكاتب موضحة فيها الإيرادات والمصروفات بشكل تفصيلي، ومتابعة الجهات الحكومية لسداد ماعليها من التزامات مقابل إيجارات الأعيان الموقوفة.

بدوره استعرض وكيل قطاع الأوقاف بالوزارة الدكتور وضاح الشبحي تقريرًا ملخصًا لزيارته الميدانية إلى مكتب أوقاف محافظة الضالع، والانجازات التي تم تحقيقها من قبل المكتب ووضع الحلول التي تعيق عمل المكتب.

ووجه معالي الوزير شبيبة باستمرار عملية النزول الميداني لمكاتب أوقاف المحافظات المحررة وتفقد سير العمل فيها. حضر اللقاء مدير عام مكتب الوزير محسن مجمل، ومدير عام الموارد البشرية بالوزارة الدكتور وسيم فضل اليافعي.