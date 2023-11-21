هدنة بخمسة أيام وإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الفلسطينيين.. تعرّف إلى أبرز معالم صفقة التهدئة في غزة

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر إعلامية، الثلاثاء 21 نوفمبر، تفاصيل اتفاق التهدئة في قطاع غزة، والذي يتضمّن هدنة لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر خاصة، أنّ جيش الاحتلال سيسحب قواته بموجب الاتفاق إلى أطراف قطاع غزة، كما سيفتح ممرّا بين شمال وجنوب القطاع، فضلا عن فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف تحليق المسيّرات في سماء القطاع خلال فترة الهدنة.

وفي مقابل ذلك ستطلق حركة “حماس” سراح 50 من رهائن الاحتلال من المدنيين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أنّ الحركة “تقترب من التوصّل إلى اتفاق” بشأن هدنة مع الاحتلال، حيث قال في رسالة مقتضبة نشرها حساب “حماس” على تطبيق “تليغرام” إنّ الحركة “سلّمت ردّها للأخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل إلى اتفاق الهدنة”. وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت بدورها أنّ جهود الوساطة وصلت إلى مرحلة نهائية، مضيفة أنّ الإعلان عن معالم اتفاق الهدنة سيتمّ في الوقت المناسب.