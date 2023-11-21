وزير الصحة يناقش تدخلات مؤسسة طيبة التنموية في محافظتي حجة والحديدة

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني، تدخلات مؤسسة طيبة التنموية في محافظتي حجة والحديدة.

واطلع الوزير والمحافظ من رئيس مجلس المؤسسة الدكتور عبدالرحمن خرد، على نوعية التدخلات الإغاثية والتنموية للمؤسسة في محافظتي حجة والحديدة والإمكانات المتاحة لتعزيزها، إضافة إلى ترتيبات انشاء وتجهيز وحدة للغسيل الكلوي في نطاق مركز الجعدة الصحي بمديرية ميدي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشمل تجهيزات متكاملة للوحدة بطاقة ٨ اجهزة غسيل كلوي ومحطة لمعالجة المياة والتجهيزات الأخرى.

واشاد وزير الصحة، بجهود المؤسسة ودعمها للقطاع الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. مشيداً بالتوجهات نحو تقديم الدعم التنموي الذي يضمن ديمومة الاستمرارية للمرافق الصحية