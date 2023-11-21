وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية الوضع الاقتصادي وجهود احلال السلام في اليمن

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، الثلاثاء، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، ان بن مبارك استعرض، الوضع الاقتصادي والانساني وأهمية دور المانحين في دعم وتفعيل العمل الاغاثي والتنموي، وتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والحكومة اليمنية لتحقيق افضل المخرجات وإنهاء عبث المليشيات الحوثية.

كما تناول الجانبان، التطورات في المنطقة لا سيما استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. من جانبها، جددت السفيرة الفرنسية موقف بلادها الثابت والداعم للحكومة والشعب اليمني وجهود إحلال السلام في اليمن