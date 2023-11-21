مباحثات يمنية هولندية حول المستجدات الاقتصادية والمالية

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بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة للإسهام في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وكذا تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.
كما تطرق اللقاء، إلى مدى حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التعاطي الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية والأممية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام الشامل والدائم ووقف الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، وكذا أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لليمن من أجل الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية والحد من زيادة التدهور الاقتصادي جرّاء استمرار الحرب،
وأيضا مواصلة دعم وزارة المالية والمصالح التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات. واستعرض وزير المالية، طبيعة الأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل خاص ومجمل الأوضاع في البلاد بشكل عام، وجهود تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين لمعالجة الأوضاع العامة وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية وتعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما لفت الوزير بن بريك، إلى مستوى تفاقم المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين والتحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة جرّاء استمرار حرب مليشيا الحوثي وتصعيد المليشيا حربها الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصدير النفط الخام منذ أكثر من عام ..مجددا التأكيد على أهمية المواقف الدولية الصارمة تجاه مواصلة مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري وتعنتها وإهدارها لفرص السلام، وكذا مواصلة دعم اليمن واليمنيين لمواجهة مختلف التحديات وتجاوزها. ومن جانبها جددت السفيرة الهولندية، التأكيد على مواصلة بلادها مواقفها الداعمة والمساندة لليمن واليمنيين من أجل مواجهة التحديات ولاسيّما الاقتصادية والإسهام في التغلب عليها، وتحقيق السلام الشامل والدائم