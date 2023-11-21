رئيس الأركان يشيد بمستوى الجاهزية والكفاءة القتالية العالية للمنطقة العسكرية الثالثة ويناقش مع قيادتها آخر المستجدات الميدانية مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق : القوات المسلحة والمقاومة ستظل الرافعة الصلبة لفرض خيار السلام وتحقيق أمن واستقرار اليمن والمنطقة اليمن تبحث عن تعافي اقتصادي في الصين إلى أي ميناء اقتاد الحوثيون السفينة ''غالاكسي ليدر''؟ الشركة المالكة تكشف معلومات جديدة موقف جديد للسعودية مما يحدث في غزة شاهد.. فيديو مؤثر لصحفية فلسطينية قبل استشهادها بلحظات.. توقعت انه الفيديو الأخير لها وختمته بالبكاء مسرحية هزلية إيرانية.. الحكومة الشرعية تعلق على إحتجاز الحوثيين سفينة شحن ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني.. ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات في قطاع و 20 شهيدا وعشرات الجرحى قصف عنيف ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في مدرسة الفالوجة ومنازل شمال قطاع غزة.. شهداء بالعشرات
الميدانية ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن منصور ثوابه، وقادة القطاعات والوحدات العسكرية بالمنطقة آخر المستجدات في جبهات محافظة مأرب.
ونقل رئيس هيئة الأركان إلى قيادة ومنتسبي المنطقة تحايا القيادة السياسية والعسكرية. مستمعًا من اللواء ثوابه، إلى إحاطة عن التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية تحسباً لأي طارئ على امتداد المسرح العملياتي القتالي في نطاق المنطقة..
وأشاد رئيس هيئة الأركان بمستوى الجاهزية والروح المعنوية والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال المنطقة العسكرية الثالثة، مشيدًا ببسالة وشجاعة وتضحيات قادة وأبطال الجيش
المرابطين في جميع الجبهات وبطولاتهم في الدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت والمكتسبات الوطنية والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ومشروعها الفارسي الدخيل على اليمن والمنطقة.
من جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة، عن شكره لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ومتابعتها واهتمامها المستمر..
مؤكداً الجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.