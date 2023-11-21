رئيس الأركان يشيد بمستوى الجاهزية والكفاءة القتالية العالية للمنطقة العسكرية الثالثة ويناقش مع قيادتها آخر المستجدات الميدانية

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 221

الميدانية ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن منصور ثوابه، وقادة القطاعات والوحدات العسكرية بالمنطقة آخر المستجدات في جبهات محافظة مأرب.

ونقل رئيس هيئة الأركان إلى قيادة ومنتسبي المنطقة تحايا القيادة السياسية والعسكرية. مستمعًا من اللواء ثوابه، إلى إحاطة عن التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية تحسباً لأي طارئ على امتداد المسرح العملياتي القتالي في نطاق المنطقة..

وأشاد رئيس هيئة الأركان بمستوى الجاهزية والروح المعنوية والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال المنطقة العسكرية الثالثة، مشيدًا ببسالة وشجاعة وتضحيات قادة وأبطال الجيش

المرابطين في جميع الجبهات وبطولاتهم في الدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت والمكتسبات الوطنية والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ومشروعها الفارسي الدخيل على اليمن والمنطقة.

من جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة، عن شكره لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ومتابعتها واهتمامها المستمر..

مؤكداً الجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.