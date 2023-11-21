مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق : القوات المسلحة والمقاومة ستظل الرافعة الصلبة لفرض خيار السلام وتحقيق أمن واستقرار  اليمن والمنطقة

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد مستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لن تحيد عن أهدافها الوطنية والعروبية الثابتة وستظل الرافعة الصلبة لفرض خيار السلام وتحقيق أمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال مكافحة الارهاب والتهريب والتصدي للتهديدات الإيرانية وأذرعها التخريبية.

جاء هذا خلال تفقد مستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق، ومعه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل محمد حنتف، المواقع الأمامية بجبهة رغوان ومحزام ماس شمال غرب محافظة مارب. واطلع اللواء عتيق على مستوى الجاهزية والتعاون بين الوحدات العسكرية المرابطة بجبهتي رغوان ومحزام ماس..

مشيداً بمستوى الجهوزية والروح المعنوية والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية.

وأشاد ببسالة وتضحيات قادة وأبطال الجيش المرابطين في الجبهات، وبطولاتهم في الدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت والمكتسبات الوطنية وعن الهوية اليمنية العروبية والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية ومشروعها الفارسي الدخيل على اليمن والمنطقة.

ومن جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السادسة عن شكره لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ومتابعتها المستمرة للمواقع الأمامية والمواقف العملياتية في قطاعات المنطقة..

مؤكداً الجاهزية والإستعداد القتالي العالي لتنفيذ المهام وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.