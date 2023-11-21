رئيس الأركان يشيد بمستوى الجاهزية والكفاءة القتالية العالية للمنطقة العسكرية الثالثة ويناقش مع قيادتها آخر المستجدات الميدانية مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق : القوات المسلحة والمقاومة ستظل الرافعة الصلبة لفرض خيار السلام وتحقيق أمن واستقرار اليمن والمنطقة اليمن تبحث عن تعافي اقتصادي في الصين إلى أي ميناء اقتاد الحوثيون السفينة ''غالاكسي ليدر''؟ الشركة المالكة تكشف معلومات جديدة موقف جديد للسعودية مما يحدث في غزة شاهد.. فيديو مؤثر لصحفية فلسطينية قبل استشهادها بلحظات.. توقعت انه الفيديو الأخير لها وختمته بالبكاء مسرحية هزلية إيرانية.. الحكومة الشرعية تعلق على إحتجاز الحوثيين سفينة شحن ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني.. ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات في قطاع و 20 شهيدا وعشرات الجرحى قصف عنيف ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في مدرسة الفالوجة ومنازل شمال قطاع غزة.. شهداء بالعشرات
أكد مستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لن تحيد عن أهدافها الوطنية والعروبية الثابتة وستظل الرافعة الصلبة لفرض خيار السلام وتحقيق أمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال مكافحة الارهاب والتهريب والتصدي للتهديدات الإيرانية وأذرعها التخريبية.
جاء هذا خلال تفقد مستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق، ومعه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل محمد حنتف، المواقع الأمامية بجبهة رغوان ومحزام ماس شمال غرب محافظة مارب. واطلع اللواء عتيق على مستوى الجاهزية والتعاون بين الوحدات العسكرية المرابطة بجبهتي رغوان ومحزام ماس..
مشيداً بمستوى الجهوزية والروح المعنوية والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية.
وأشاد ببسالة وتضحيات قادة وأبطال الجيش المرابطين في الجبهات، وبطولاتهم في الدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت والمكتسبات الوطنية وعن الهوية اليمنية العروبية والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية ومشروعها الفارسي الدخيل على اليمن والمنطقة.
ومن جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السادسة عن شكره لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ومتابعتها المستمرة للمواقع الأمامية والمواقف العملياتية في قطاعات المنطقة..
مؤكداً الجاهزية والإستعداد القتالي العالي لتنفيذ المهام وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.