اليمن تبحث عن تعافي اقتصادي في الصين إلى أي ميناء اقتاد الحوثيون السفينة ''غالاكسي ليدر''؟ الشركة المالكة تكشف معلومات جديدة موقف جديد للسعودية مما يحدث في غزة شاهد.. فيديو مؤثر لصحفية فلسطينية قبل استشهادها بلحظات.. توقعت انه الفيديو الأخير لها وختمته بالبكاء مسرحية هزلية إيرانية.. الحكومة الشرعية تعلق على إحتجاز الحوثيين سفينة شحن ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني.. ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات في قطاع و 20 شهيدا وعشرات الجرحى قصف عنيف ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في مدرسة الفالوجة ومنازل شمال قطاع غزة.. شهداء بالعشرات اشتعال أعنف المعارك واشدها ضراوة ..وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مواقع جديدة ومهمة في الخرطوم ودارفور وداعاً للطب والعلاج الصيدلي ..خبيرة صحة تكشف عن منشّط جنسي هام للأزواج وطبيعي
شارك سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي، اليوم الخميس، في مؤتمر مبادرة الحزام والطريق المنعقد بمدينة جينخوا بمقاطعة جيجيانغ الصينية.
وأشار السفير الميتمي في كلمته التي القاها نيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشاركين في المؤتمر، الى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها مبادرة الحزام والطريق من اجل تعزيز التعاون الدولي وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتوفير فرصا جديدة للتعافي والتنمية للاقتصاد العالمي.
كما تطرق الميتمي، الى العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط اليمن بجمهورية الصين الشعبية الصديقة حيث تعد بلادنا مشاركا محوريا في بناء حضارة طريق الحرير قديما وشريكا طبيعيا لبناء "الحزام والطريق" حديثاً حيث وقعت بلادنا في العام 2019 على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن الى هذه المبادرة.
كما جدد السفير الميتمي، شكر وامتنان بلادنا لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها الثابتة تجاه اليمن وقيادته الشرعية، ودعم اليمن وامنه واستقراره ووحدته الوطنية .