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اليمن تبحث عن تعافي اقتصادي في الصين

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات
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شارك سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي، اليوم الخميس، في مؤتمر مبادرة الحزام والطريق المنعقد بمدينة جينخوا بمقاطعة جيجيانغ الصينية.

وأشار السفير الميتمي في كلمته التي القاها نيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشاركين في المؤتمر، الى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها مبادرة الحزام والطريق من اجل تعزيز التعاون الدولي وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتوفير فرصا جديدة للتعافي والتنمية للاقتصاد العالمي.

كما تطرق الميتمي، الى العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط اليمن بجمهورية الصين الشعبية الصديقة حيث تعد بلادنا مشاركا محوريا في بناء حضارة طريق الحرير قديما وشريكا طبيعيا لبناء "الحزام والطريق" حديثاً حيث وقعت بلادنا في العام 2019 على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن الى هذه المبادرة.   

كما جدد السفير الميتمي، شكر وامتنان بلادنا لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها الثابتة تجاه اليمن وقيادته الشرعية، ودعم اليمن وامنه واستقراره ووحدته الوطنية .

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