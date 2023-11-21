قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات في قطاع و 20 شهيدا وعشرات الجرحى

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات أوقع شهداء وجرحى استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة صباح اليوم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء. "

وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين، بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أعلن مساء أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 10300 شهيد والجرحى إلى نحو 32850 جريحا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة