قصف عنيف ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في مدرسة الفالوجة ومنازل شمال قطاع غزة.. شهداء بالعشرات

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 222

ارتكب جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مجزرة جديدة عقب قصف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بارتقاء العديد من الشهداء وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجة غرب جباليا في القطاع، عقب غارة عنيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن آلة الموت الإسرائيلية قصفت نحو تسع منازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما تسبب في ارتقاء شهداء وإصابة العديد بجروح مختلفة. يأتي ذلك وسط انقطاع كلي لخدمات الاتصال والإنترنت في مناطق مدينة غزة وشمال القطاع، جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية لأبراج الاتصالات.

ولليوم الـ45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ30 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.