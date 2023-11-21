قطر تتبرّع بعائدات تذاكر بطولة كأس آسيا لفائدة فلسطين

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا “قطر 2023” التبرع بعائدات تذاكر مباريات البطولة لفائدة الفلسطينيين. وستُخصص مداخيل الجماهير لتوفير المواد الغذائية والطبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحرب.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا: “في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العائدات من مبيعات تذاكر كأس آسيا قطر 2023 لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين”.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفا حوالي 13 ألف شهيد من بينهم 5500 طفل وأكثر من 3300 سيدة فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب. كما خلّف العدوان أوضاعا إنسانية مأسوية، من تشريد السكان وتهجيرهم من ديارهم وغياب أبسط مقوّمات الحياة من ماء وغذاء.