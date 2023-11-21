قطر تتبرّع بعائدات تذاكر بطولة كأس آسيا لفائدة فلسطين حصيلة الشهداء ترتفع في غزّة "13300" شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال بينهم 5600 طفل البيت الأبيض: نقترب من التوصّل إلى اتفاق بشأن الأسرى الناطق باسم القسام: دمّرنا 60 آلية عسكرية وأوقعنا عديد القتلى والجرحى واشنطن توجه طلباً رسمياً للحوثيين بشأن السفينة المحتجزة «غالاكسي» مجلة أمريكية تتسأل:كيف تمكنت حماس من اختراق أقوى تكنولوجيا عسكرية في العالم؟ أسعار النفط ترتفع الخبراء يكشفون عن الفيروس الذي قد يسبب وباء عالميا جديدا! أزمة بين ميسي وزوجته.. هل اقترب الطلاق؟ 43 منظمة يمنية تطالب بحماية الأطفال من انتهاكات الحوثي
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا “قطر 2023” التبرع بعائدات تذاكر مباريات البطولة لفائدة الفلسطينيين. وستُخصص مداخيل الجماهير لتوفير المواد الغذائية والطبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحرب.
وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا: “في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العائدات من مبيعات تذاكر كأس آسيا قطر 2023 لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين”.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفا حوالي 13 ألف شهيد من بينهم 5500 طفل وأكثر من 3300 سيدة فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب. كما خلّف العدوان أوضاعا إنسانية مأسوية، من تشريد السكان وتهجيرهم من ديارهم وغياب أبسط مقوّمات الحياة من ماء وغذاء.