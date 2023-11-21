الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الاثنين، عن ارتقاء أكثر من 13300 شهيد بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة منذ بدء عدوان الاحتلال حتى الآن في إحصائية غير نهائية. وأضاف أنّه تمّ تسجيل أكثر من 30 ألف مصاب منذ بدء العدوان على غزة، 75% منهم أطفال ونساء.

واليوم، قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، من المستشفى الإندونيسي: “لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم”. وأضاف أنّ “الاحتلال دمّر بعض مباني المستشفى الإندونيسي والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة”، مشيرا إلى أنّ “نحو 650 جريحا موجودون بالمستشفى الإندونيسي رغم أنّ طاقته الاستيعابية في حدود 140 سريرا”.

وكان المتحدث باسم الصحة في غزة، قال في وقت سابق اليوم، إنّ 4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في القطاع ومن المتوقّع أن تخرج عن الخدمة إذا لم تصل المساعدات، مؤكّدا أنّه ما يزال نحو 700 من الجرحى والمرافقين والطواقم الطبية مع عائلاتهم داخل مجمّع الشفاء الطبي.

وتحدّث المكتب الإعلامي للداخلية الفلسطينية، عن شهداء ومصابين جراء استهداف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي. واليوم، دعت منظمة العفو الدولية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، إلى ضرورة التسريع في التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان، إنّها وثّقت حالتين توضيحيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيا، من بينهم 20 طفلًا، في لامبالاة تقشعرّ لها الأبدان إزاء الخسائر الكارثية.

وأضافت أن “أكبر الضحايا في تلك الغارات امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، وأصغرهم طفل يبلغ من العمر 3 أشهر”، مؤكدة ضرورة التحقيق في هذه الجرائم.