البيت الأبيض: نقترب من التوصّل إلى اتفاق بشأن الأسرى

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء الاثنين، قرب التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: ” نبذل قصارى جهدنا في المفاوضات بشأن الأسرى.. وتنفيذ أي اتفاق يعود إلى وفاء الجميع بالالتزامات”.

وأكّد “كيربي” : “نعمل على إطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس، ومستمرون في الدعوة إلى الهدن الإنسانية في غزة، ونعمل على مدار الساعة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى”.

وشدّد على أنّه لا معلومات استخباراتية بشأن ما أعلنه الاحتلال عن وصول أسرى إلى مستشفى الشفاء في 7 أكتوبر.

وأضاف كيربي: “المسؤولون الأمريكيون يواصلون حث إسرائيل على توخي الحذر قدر الإمكان خلال العمليات ضد حماس”. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الاحتلال إلى احترام القانون الدولي، والحد من الخسائر بين المدنيين، مؤكدا أنّ أمريكا تدعم حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه ضد حماس.

وأضاف كيربي: “نحو 113 شاحنة دخلت غزة، مطلع الأسبوع، ليبلغ العدد الإجمالي 1260 حتى الآن”. وأشار إلى أنّ عنف المستوطنين غير مقبول ولا يوجد أي قرار نهائي بشأن فرض حظر للتأشيرات عليهم. وأكّد كيربي أنّ السلطة الفلسطينية لديها الشرعية وتحظى بالدعم وبإمكانها المساعدة في الحكم بغزة بعد انتهاء الصراع.

واليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّه يعتقد أنّ التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا. ونقلت رويترز عن جو بايدن قوله: “أعتقد أن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا”.

ورغم استمرار القتال بين مسلحي حماس وقوات الاحتلال، التي تشن هجوما، يقول مسؤولون أمريكيون ومن الاحتلال إنّهم على وشك التوصل إلى اتفاق لتحرير بعض الأسرى المحتجزين في القطاع.