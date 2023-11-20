أسعار النفط ترتفع الخبراء يكشفون عن الفيروس الذي قد يسبب وباء عالميا جديدا! أزمة بين ميسي وزوجته.. هل اقترب الطلاق؟ 43 منظمة يمنية تطالب بحماية الأطفال من انتهاكات الحوثي تعرف على عدد جرائم القتل حدثت لمختطفيين في سجون مليشيا الحوثي رئيس الأركان يتفقد قطاع المنطقة العسكرية السابعة ويعقد اجتماعاً بقيادتها رئيس الوزراء يناقش مع سفيرة هولندا تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية اللواء سلطان العرادة يفتتح قسمي الأمومة والطوارئ التوليدية بهيئة مستشفى مأرب العام ويضع حجر الأساس لمركز القلب الضربة الصاروخية الأضخم منذ 7 أكتوبر ..القسام توجه ضربة موجعة لـ "تل أبيب" أبو عبيدة: استهدفنا في الـ 72 ساعة الماضية 60 آلية صهيونية وهذا ما فعلته إسرائيل مع جنودها وسمعنا صوت استغاثاتهم
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، وارتفعت العقود الآجلة للنفط في ظل توقعات بتخفيض مجموعة (أوبك +) الإمدادات على نحو أكبر، لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ أربعة أسابيع.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 81.27 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 76.49 دولارًا للبرميل.
وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطًا 65 سنتًا أو 0.9 % إلى 76.69 دولارًا للبرميل.