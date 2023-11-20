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أسعار النفط ترتفع

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، وارتفعت العقود الآجلة للنفط في ظل توقعات بتخفيض مجموعة (أوبك +) الإمدادات على نحو أكبر، لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ أربعة أسابيع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 81.27 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 76.49 دولارًا للبرميل.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطًا 65 سنتًا أو 0.9 % إلى 76.69 دولارًا للبرميل.

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