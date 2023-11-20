أزمة بين ميسي وزوجته.. هل اقترب الطلاق؟

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً يعيش أزمة حقيقة مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.

وويرتبط ميسي مع أنتونيلا منذ طفولتهما ولديهما 3 أطفال، ما جعلهما أحد أكثر الأزواج نجاحاً في عالم الرياضة، لكن المعلومات التي كشفها فاسكيز تشيء بعكس ذلك.

وقال فاسكيز في تصريحاته لبرنامج "إنتروسوس" على قناة "أميركا تي في" والتي أكدلها على قناة "أنتينا 3" الإسبانية يوم الاثنين: ميسي وزوجته أنتونيلا يعيشان على حبل رفيع "كناية عن الأزمة التي يعيشانها" إنهما يواجهان المشاكل التي قد تهدد استمرار الزواج.

وأتبع الصحفي: ميسي وأنتونيلا لا يحتكان ببعضهما كثيرا خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في مصير الزواج.

وأشار غونزالو إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها الزوجان، إذ سبق وأن مرا بأزمة مشابهة في عام 2018، إلا أن الحالية قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على زواجهما.