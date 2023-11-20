أسعار النفط ترتفع الخبراء يكشفون عن الفيروس الذي قد يسبب وباء عالميا جديدا! أزمة بين ميسي وزوجته.. هل اقترب الطلاق؟ 43 منظمة يمنية تطالب بحماية الأطفال من انتهاكات الحوثي تعرف على عدد جرائم القتل حدثت لمختطفيين في سجون مليشيا الحوثي رئيس الأركان يتفقد قطاع المنطقة العسكرية السابعة ويعقد اجتماعاً بقيادتها رئيس الوزراء يناقش مع سفيرة هولندا تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية اللواء سلطان العرادة يفتتح قسمي الأمومة والطوارئ التوليدية بهيئة مستشفى مأرب العام ويضع حجر الأساس لمركز القلب الضربة الصاروخية الأضخم منذ 7 أكتوبر ..القسام توجه ضربة موجعة لـ "تل أبيب" أبو عبيدة: استهدفنا في الـ 72 ساعة الماضية 60 آلية صهيونية وهذا ما فعلته إسرائيل مع جنودها وسمعنا صوت استغاثاتهم
كشف الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً يعيش أزمة حقيقة مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.
وويرتبط ميسي مع أنتونيلا منذ طفولتهما ولديهما 3 أطفال، ما جعلهما أحد أكثر الأزواج نجاحاً في عالم الرياضة، لكن المعلومات التي كشفها فاسكيز تشيء بعكس ذلك.
وقال فاسكيز في تصريحاته لبرنامج "إنتروسوس" على قناة "أميركا تي في" والتي أكدلها على قناة "أنتينا 3" الإسبانية يوم الاثنين: ميسي وزوجته أنتونيلا يعيشان على حبل رفيع "كناية عن الأزمة التي يعيشانها" إنهما يواجهان المشاكل التي قد تهدد استمرار الزواج.
وأتبع الصحفي: ميسي وأنتونيلا لا يحتكان ببعضهما كثيرا خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في مصير الزواج.
وأشار غونزالو إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها الزوجان، إذ سبق وأن مرا بأزمة مشابهة في عام 2018، إلا أن الحالية قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على زواجهما.