تعرف على عدد جرائم القتل حدثت لمختطفيين في سجون مليشيا الحوثي

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كشفت تقارير حقوقية عن رصد 421 جريمة قتل لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بسبب التعذيب خلال السنوات الماضية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بلاغ صادر عنها ، أن فرق الرصد التابعة للشبكة تمكنت من رصد أكثر من 1716 حالة تعذيب لمختطفين داخل معتقلات سجون مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن أكثر من 421 شخصاً قتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة احتجازهم.
وأشارت الشبكة إلى رصد الحادثة الأخيرة التي تم الكشف عنها لوفاة جندي في الجيش يدعى محمد أحمد وهبان- 21 عاما- من أبناء محافظة عمران، بصورة غامضة داخل السجن.
حيث تم العثور عليه وهو مشنوق داخل الزنزانة بالسجن الحربي في صنعاء بعد ثلاثة أعوام من احتجازه، موضحة أن هذه الجريمة جاءت بعد عام على إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة للميليشيات الحوثية حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص.
وأكد البلاغ الحقوقي أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية.