رئيس الأركان يتفقد قطاع المنطقة العسكرية السابعة ويعقد اجتماعاً بقيادتها

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، قطاع المنطقة العسكرية السابعة غرب مدينة مأرب.
واطّلع رئيس الأركان على مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة، مشيداً بالمعنويات العالية والشجاعة النادرة في الذود عن الوطن والتصدي لمليشيات الحوثي الإرهابية ومشروعها المدعوم من إيران.
وعقد اجتماعاً مع قيادة المنطقة وقادة الأولوية والوحدات التابعة لها والقيادات الميدانية، واستمع من قائد المنطقة اللواء الركن محمد رسام المنتصر، إلى إحاطة تفصيلية عن التطورات الميدانية ومدى الاستعداد القتالي لأي طارئ على امتداد المسرح العملياتي القتالي في نطاق انتشار المنطقة.
وعبّر عن الاعتزاز العالي بتضحيات منتسبي المنطقة السابعة في سبيل إعلاء راية الوطن، ناقلاً لجميع القادة والضباط وضباط الصف والأفراد تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وأشاد بالجهود المبذولة والانجازات الملموسة في جوانب التأهيل والتدريب والاعداد القتالي والمعرفي الذي يعتبر ركيزة بناء الجيش وتطوير قدراته.. مشددا على أهمية تعزيز وحدة وتماسك القوات المسلحة وضرورة التزام الربط والضبط الإداري والعملياتي واللوجستي والمعنوي للمؤسسة العسكرية وترسيخ قواعد العمل المؤسسي المستند إلى هيكلية القوات المسلحة والقوانين واللوائح المنظمة للواجبات والمهام.