رئيس الوزراء يناقش مع سفيرة هولندا تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن في لقائه سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبين، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والرؤى المشتركة للتعامل معها، إضافة الى علاقات التعاون الثنائية، واليات تطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن، والتحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، مع الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية، والموقف الدولي المطلوب لمساندة الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وجدد معين عبدالملك، إدانة اليمن واستنكارها الشديدين لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وجرائم الإبادة التي يرتكبها واهمية الموقف الدولي للوقف الفوري لها.. مؤكدا موقف اليمن الثابت من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد رئيس الوزراء، على تعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الإيجابي مع جهود إحلال السلام وان تصب في مصلحة اليمنيين وتساهم بإيقاف الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية ورفع حصارها المفروض على الطرق ومدينة تعز ووقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.. لافتا الى أهمية تبني المجتمع الدولي موقف قوي لحماية آليات الاغاثة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق مليشيا الحوثي.

بدورها جددت السفيرة الهولندية، التأكيد على موقف بلادها المساند والداعم للشعب اليمني حتى تحقيق السلام.. مؤكدة استمرار بلادها في دعم الحكومة اليمنية وتقديم المساعدات الإنسانية والفنية والتنموية للشعب اليمني.

ولفتت الى أولويات الدعم الهولندي في اليمن في مجالات دعم الصحة وخاصة الصحة الإنجابية والإغاثة العاجلة ومجالات الدعم وبرامج تعزيز وتحسين وضع النساء والأطفال.

حضر اللقاء امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج.