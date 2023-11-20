اللواء سلطان العرادة يفتتح قسمي الأمومة  والطوارئ التوليدية بهيئة مستشفى مأرب العام ويضع حجر الأساس لمركز القلب

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة في هيئة مستشفى مأرب العام اليوم، قسمي الأمومة والطفولة، والطوارئ التوليدية، كما وضع حجر الأساس لإنشاء مركز القلب بالهيئة بتمويل من السلطة المحلية.

وكان اللواء العرادة خلال زيارته التفقدية للهيئة قد اطلع على سير العمل في تنفيذ المشاريع الإنشائية لمباني مركز الطوارئ وسكن الأطباء الذي يضم 36 شقة سكنية، والمبنى الإداري، ومبنى قسم جديد للرقود بسعة 80 سريراً على نفقة السلطة المحلية ، وحثهم على سرعة الإنجاز والالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة في التصاميم وجداول الكميات.

وترأس عضو مجلس القيادة اللواء العرادة اجتماعاً بالمجلس التنفيذي للهيئة واستمع منهم إلى شرح مفصل عن سير العمل وخطط التطوير والتحديث للهيئة والتحديات التي تواجهها.

مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة مستشفى مأرب العام باعتباره المستشفى الأكبر والمرجعي بالمحافظة التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين شكلت احتياجاتهم الصحية ضغطاً كبيراً على البنى التحتية الضعيفة للقطاع الصحي والخدمات المحدودة،

وأسهمت هيئة مستشفى مأرب العام ، بدور إنساني فاعل في التخفيف من معاناة المواطنين وتقديم الخدمات لهم والعمل على التطوير والتوسع لتلبية الاحتياجات للمرضى والمواطنين. وأكد اللواء العرادة على استمراره في دعم وتعزيز قدرات الهيئة وتطويرها لتعزيز دورها والارتقاء بها حتى تصبح رافعة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة ومرجعاً له خاصة بعد اعتمادها مركزاً تدريبياً للبورد اليمني والدراسات العليا في الاختصصات الطبية، وهي خطوة مهمة لتوفير الاختصاصيين للقطاع الصحي على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأعلن عضو مجلس القيادة عن تقديم السلطة المحلية دعم إضافي للهيئة لشراء جهاز القسطرة القلبية ، وجهاز تفتيت الحصى ليكون إلى جانب وحدة غسيل الكلى نواة لإنشاء مركز لأمراض الكلى والفشل الكلوي، إلى جانب تمويل إنشاء مركز للأورام.. وحث المجلس التنفيذي للهيئة من إداريين واختصاصيين على مضاعفة الجهود ورفع الهمة للوصول إلى الغايات الإنسانية السامية المنشودة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات والوصول بالهيئة إلى القمة لتكون قلعة يشار لها بالبنان وأنتم جزء من قصة نجاحها وبنائها.