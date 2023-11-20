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الضربة الصاروخية الأضخم منذ 7 أكتوبر ..القسام توجه ضربة موجعة لـ "تل أبيب"

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن هذه الرشقة التي تعرضت لها تل أبيب تعد إحدى أكبر الرشقات التي تم إطلاقها باتجاه المدينة، مساء اليوم الإثنين 20 نوفمبر\تشرين الثاني 2023.

وقالت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في 129 موقعا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل.

وبحسب مصادر عبرية، سقطت صواريخ وشظايا صاروخية في مدينة تل أبيب وحولون المحتلتين، وأصيب مركبة للمستوطنين على الأقل.

ودوّت صفارات الإنذار في منطقة شاسعة تمتد من أسدود المحتلة جنوبا إلى هرتسيليا شمالا مرورا بما تسمى منطقة تل أبيب الكبرى.

وأفادت مصادر عبرية بأن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية غيّرت مسارها بعد دوي صفارات الإنذار في "تل أبيب" وإطلاق صواريخ كتائب القسام.

وأظهرت مقاطع فيديو، فرارًا جماعيًا للمستوطنين نحو الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة تجاه "تل أبيب".
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