أبو عبيدة: استهدفنا في الـ 72 ساعة الماضية 60 آلية صهيونية وهذا ما فعلته إسرائيل مع جنودها وسمعنا صوت استغاثاتهم

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أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الاثنين، أن الكتائب استهدفت في الـ 72 ساعة الماضية 60 آلية عسكرية منها 10 ناقلات جند.
وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة، إن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة، مضيفاً أن “مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح”.
وتابع “نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي”، وحينها سمع مقاتلوا القسام “صراخ جنود العدو واستغاثاتهم”، وفق أبو عبيدة.
كما استهدفت القسام، وفق أبو عبيدة “ناقلة جند صهيونية في منطقة التوام شمال غزة وأصابوها بشكل مباشر”. كما “استهدفوا ناقلة جند صهيونية واشتبكوا مع جنودها وقتلوا 7 منهم على الأقل”.
ولفت إلى أن “25 مجاهداً من قوات النخبة نفذوا هجوما مركبا ظهر الأحد استهدف قوات العدو في مستشفى الرنتيسي”.
وقال “نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده”. كما أكد على أن “هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين”.
وشدد أبو عبيدة على أن “العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا”، وأن “محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته”.