الوزير الداعري يبحث مع القائد العام لقوة دفاع البحرين سبل تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الاثنين، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مقر قيادة قوة دفاع البحرين في المنامة، عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التأهيل والتدريب وتطوير التعاون الدفاعي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وثمن وزير الدفاع، التضحيات الكبيرة والمشاركة الفاعلة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمساندة الشعب اليمني وقواته المسلحة في مواجهة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.. مجددا تعازيه في استشهاد خمسة من قوة دفاع البحرين مؤخرا في الحد الجنوبي للسعودية بعملية استهداف حوثية جبانة وغادرة.
من جانبه، أكد قائد قوة دفاع البحرين الاستمرار في دعم ومساندة اليمن وقواتها المسلحة في إطار تحالف دعم الشرعية. حضر اللقاء سفير اليمن لدى البحرين علي الاحمدي.