اليابان تجدد دعمها للمجلس الرئاسي والحكومة ووحدة اليمن واستقرارة

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 222

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازاهيرو هيجاشي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وجدد بن مبارك، إدانة اليمن واستنكارها الشديدين للعدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية..مؤكداً أن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية التي يحتمي بها المدنيين هي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها.

وتطرق الجانبان، الى مستجدات الجهود المبذولة لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن. من جانبه جدد القائم بأعمال السفارة اليابانية، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.