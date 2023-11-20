مليشيا الحوثي تبسط على اراضي المواطنين في سعوان بصنعاء

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سطت مليشيا الحوثي، على أراض واسعة لمواطنين في حي سعوان بالعاصمة صنعاء، وذلك في ظل استمرار المليشيات في حملة السطو للأراضي الخاصة والعامة ونهبها تحت مبررات متنوعة.

وقالت مصادر محلية،، إن قيادات حوثية باشرت عملية السطو والبسط على أراض خاصة بالمواطنين في العشة بمنطقة سعوان بقوة السلاح.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات استقدمت جرافة مصحوبة بالمسلحين ممن كانوا على متن طقمين وعربة عسكرية، وشرعت في الاستحداث اراضي المواطنين.

وحمّل عدد من أهالي سعوان القيادي عبدالكريم أمير الدين الحوثي المنتحل صفة وزير الداخلية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليا المسؤولية الكاملة إزاء عملية السطو على الأراضي.

وأكد الاهالي التمسك بحقهم القانوني في ملاحقة ومقاضاة قيادات المليشيا المتورطة بنهب أراضيهم وأملاكهم وإعادة كامل الحقوق المسلوبة.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، تفرض مليشيا الحوثي الإرهابية بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، حصارا خانقا على ثلاث مدن سكنية في صنعاء احداها مدينة سعوان السكنية (مدينة مكتب رئاسة الجمهورية) وتمنع الأهالي من التصرف بعقاراتهم، وذلك في مسعى للاستيلاء عليها بمزاعم أنها أملاك الدولة، فيما يواصل السكان تنفيذ وقفات احتجاجية من وقت الى أخر مطالبين بوقف أنواع الظلم والابتزاز بحقهم، ورفع يد من وصفوهم بـ”الظالمين” عن أملاكهم.