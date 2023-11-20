مباحثات أممية أوروبية بشأن جهود إحلال السلام في اليمن

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، مع مسؤول أوروبي رفيع جهود إحلال السلام في اليمن.
وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان على منصة التواصل “إكس”: “التقى المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ، مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في الأردن، اليوم، لمناقشة تطورات الوضع في اليمن”.
وأضاف: بحث الجانبان “أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق تقدم نحو السلام الدائم والاستقرار في اليمن”.
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت الأمم المتحدة والفعالين الدوليين والإقليميين من تحركاتهم الدبلوماسية بهدف التوصل لاتفاق هدنة جديد في اليمن مع ترتيبات إنسانية واقتصادية، كمقدمة لسلام دائم يُنهي الصراع في البلاد الممتد منذ تسع سنوات.