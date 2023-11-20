في اليوم العالمي للطفل.. أطفال صنعاء ضحية 11 ألف انتهاك خلال عام واحد فقط- تقرير

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، عن ارتكاب مليشيا الحوثي 11232 انتهاك بحق أطفال بأمانة العاصمة صنعاء، خلال عام، من 19 نوفمبر 2022 حتى 19 نوفمبر 2023.

وتنوعت الانتهاكات بين القتل والاختطافات والاصابات والإعتداء الجسدي، وتطييف التعليم واستخدام المدارس والمراكز الصيفية في التحشيد واستخدامهم في الأعمال العسكرية والتجنيد القسري، ونهب الاغاثات الخاصة بهم ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية لطمس هوية المجتمع خاصة الأطفال، وتعبئتهم بأفكار تدعو الى العنف والتحريض وقتل الأقارب وإرهاب المجتمع.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات متواصلة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف، بأن الانتهاكات بحق الأطفال في تزايد مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه ممارسات وجرائم الحوثيين، مشيراً بأن إفلات المتورطين في الانتهاكات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن ويزيد معاناتهم في الجانب الصحي والانساني والتعليمي مما يفاقم من مآسي الطفولة في اليمن.

ودعا مدير حقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية الوقوف بحزم لحماية أطفال اليمن من القتل وعمليات التجنيد لمن هم دون السن القانونية، واستغلال المناسبات وقضية فلسطين وأحداث غزة لاستعراض بطولات زائفة، الهدف منها حشد الاطفال الى الجبهات لتحقيق مكاسب عسكرية وطائفية.

وحذر، من التمادي في تغيير المناهج الدراسية والنيل من ثورة سبتمبر ورموزها الأبطال الذين ثاروا على الطغاة وهدموا عرش الإمامة، مشيداً بالمواجهة المجتمعية والوعي المتنامي بخطر استهداف المليشيات للطفولة ومحاولة تعبئتهم بأفكار تتنافى مع القيم الدينية والوطنية تهدف الى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقافة الموت والكراهية.