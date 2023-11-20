الحوثي يخلق معركة في البحر.. وناطق الجماعة يصرح: ''سنخوضها مهما بلغت كلفتها''! إيران ترد على إسرائيل وتكشف حقيقة صلتها بـ ''اختطاف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر''.. ماذا قالت؟ رواية أميريكية تكشف كيف هبط مسلحون حوثيون على متن السفينة وسيطروا عليها؟ا 4 وزراء عرب على طائرة واحدة تحط في الصين ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد أوبك+ قرارات خفض الإنتاج ضربات قاتلة ومدمرة للقسام تجبر جيش الاحتلال على التراجع من عدة محاور في غزة الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي في غزة ويرتكب مجزرة داخله في كارثة جديدة إسرائيل تحول المرضى لدروع بشرية.. و13 ألف قتيل في غزة وكيل أول محافظة تعز يكشف عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إستراتيجية في أرقام مخيفة.. ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية ضد مؤسسات حكومية في المغرب
أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن مسلحين يعتقد أنهم من الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في غارة للاستيلاء على سفينة شحن ''يابانية'' في جنوب البحر الأحمر. امس الأحد.
المسؤولون قالوا ان الطائرة حلقت فوق سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي سفينة مملوكة لليابان وترفع علم جزر الباهاما.
وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، هبط عدد من الحوثيين المسلحين على سطحها، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".
في سياق متصل بالحادثة علقت صحيفة "اندبندنت عربية" بان الحوثي يهرب من الحرج الداخلي بتهديد جديد باستهداف المصالح الإسرائيلية في المياه الإقليمية، في اشارة لاختطاف السفينة.