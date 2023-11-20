آخر الاخبار

الحوثي يخلق معركة في البحر.. وناطق الجماعة يصرح: ''سنخوضها مهما بلغت كلفتها''! إيران ترد على إسرائيل وتكشف حقيقة صلتها بـ ''اختطاف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر''.. ماذا قالت؟ رواية أميريكية تكشف كيف هبط مسلحون حوثيون على متن السفينة وسيطروا عليها؟ا 4 وزراء عرب على طائرة واحدة تحط في الصين ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد أوبك+ قرارات خفض الإنتاج ضربات قاتلة ومدمرة للقسام تجبر جيش الاحتلال على التراجع من عدة محاور في غزة الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي في غزة ويرتكب مجزرة داخله في كارثة جديدة إسرائيل تحول المرضى لدروع بشرية.. و13 ألف قتيل في غزة وكيل أول محافظة تعز يكشف عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إستراتيجية في أرقام مخيفة.. ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية ضد مؤسسات حكومية في المغرب

رواية أميريكية تكشف كيف هبط مسلحون حوثيون على متن السفينة وسيطروا عليها؟ا

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 521

أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن مسلحين يعتقد أنهم من الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في غارة للاستيلاء على سفينة شحن ''يابانية'' في جنوب البحر الأحمر. امس الأحد.

المسؤولون قالوا ان الطائرة حلقت فوق سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي سفينة مملوكة لليابان وترفع علم جزر الباهاما.

وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، هبط عدد من الحوثيين المسلحين على سطحها، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".

في سياق متصل بالحادثة علقت صحيفة "اندبندنت عربية" بان الحوثي يهرب من الحرج الداخلي بتهديد جديد باستهداف المصالح الإسرائيلية في المياه الإقليمية، في اشارة لاختطاف السفينة.

إقراء أيضاً
الحوثي يخلق معركة في البحر.. وناطق الجماعة يصرح: ''سنخوضها مهما بلغت كلفتها''!
إيران ترد على إسرائيل وتكشف حقيقة صلتها بـ ''اختطاف الحوثيين سفينة في البحر الأح
وكيل أول محافظة تعز يكشف عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إستراتيج
إسرائيل تنفي علاقتها بسفينة شحن احتجزها الحوثيون في البحر الاحمر… وتكشف التفاصيل
خدع سحرية جديدة لم تخطر على البال… الحوثي يهرب من الحرج الداخلي بتهديد جديد لإ
السفير نعمان: الحوثيون وأذرع إيران يخدمون توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول