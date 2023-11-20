رواية أميريكية تكشف كيف هبط مسلحون حوثيون على متن السفينة وسيطروا عليها؟ا

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن مسلحين يعتقد أنهم من الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في غارة للاستيلاء على سفينة شحن ''يابانية'' في جنوب البحر الأحمر. امس الأحد.

المسؤولون قالوا ان الطائرة حلقت فوق سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي سفينة مملوكة لليابان وترفع علم جزر الباهاما.

وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، هبط عدد من الحوثيين المسلحين على سطحها، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".

في سياق متصل بالحادثة علقت صحيفة "اندبندنت عربية" بان الحوثي يهرب من الحرج الداخلي بتهديد جديد باستهداف المصالح الإسرائيلية في المياه الإقليمية، في اشارة لاختطاف السفينة.