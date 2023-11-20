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4 وزراء عرب على طائرة واحدة تحط في الصين

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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حطت طائرة تضم أربعة وزراء خارجية عرب، في العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الهادفة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وضم الوفد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،

ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

ووزير الخارجية المصري سامح شكري،

ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإضافة

إلى وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي،

والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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