4 وزراء عرب على طائرة واحدة تحط في الصين ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد أوبك+ قرارات خفض الإنتاج ضربات قاتلة ومدمرة للقسام تجبر جيش الاحتلال على التراجع من عدة محاور في غزة الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي في غزة ويرتكب مجزرة داخله في كارثة جديدة إسرائيل تحول المرضى لدروع بشرية.. و13 ألف قتيل في غزة وكيل أول محافظة تعز يكشف عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إستراتيجية في أرقام مخيفة.. ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية ضد مؤسسات حكومية في المغرب إسرائيل تنفي علاقتها بسفينة شحن احتجزها الحوثيون في البحر الاحمر… وتكشف التفاصيل صفارة إنذار اقتصادي تدوي في إسرائيل خدع سحرية جديدة لم تخطر على البال… الحوثي يهرب من الحرج الداخلي بتهديد جديد لإسرائيل
صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط توقعات بقيام مجموعة "أوبك+" بتمديد قرارات خفض الإنتاج وفي ظل انحسار مخاوف الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 76.59 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.82% إلى 81.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويوم الجمعة الماضي، صعدت عقود "برنت" بنسبة 4.1% وأغلقت التعاملات عند 80.61 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4% وسجلت 76.04 دولار للبرميل.
وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، أنها قررت رفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين اعتبارا من 17 نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بعد استقرار الوضع في سوق المحروقات المحلية.
وفي سبتمبر الماضي، فرضت الحكومة الروسية قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.