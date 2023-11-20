الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي في غزة ويرتكب مجزرة داخله

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حاصرت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، فجر الأحد، ونفذت مجازر بداخله.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية؛ إن 8 شهداء على الأقل ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الذي استهدف في ساعات الفجر مباني داخل المستشفى، بالإضافة إلى الساحة الخارجية التي تؤوي آلاف النازحين.
وتم الإعلان عن إصابة رئيس قسم العظام بالمستشفى الإندونيسي الطبيب عدنان البرش.
وأظهرت لقطات مشاهد مفزعة للوضع داخل المستشفى الإندونيسي، الذي يعاني من نقص في كل شيء على الإطلاق.
ولاحقا، قال مكتب الإعلام الحكومي: إن عدد الشهداء بين الأطباء بلغ 201، إضافة إلى 22 من رجال الدفاع المدني.
بعد مستشفى الشفاء، الآن الاحتلال الصهيوني يتبع ذات النهج في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ٨شهداء في قصف صهيوني وإطلاق نار من المسيرات على كل من يحاول الخروج من المستشفى