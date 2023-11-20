اشتعال معارك طاحنة في السودان وتحذيرات من حرب أهلية في دارفور

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استمرت المواجهات بين طرفي الصراع في السودان (الجيش و"الدعم السريع") في جبهات قتالية عدة بمدن العاصمة الثلاث، بخاصة في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، في حين تجددت المعارك العنيفة بين الطرفين في مدينة العيلفون (30 كيلومتراً من الخرطوم)، إذ بثت "الدعم السريع" مقاطع مصورة لأفرادها وهم يحتفلون بالنصر،

فيما أشارت مصادر عسكرية إلى أن الطيران الحربي صد هجوماً للأخيرة على معسكرات الجيش في هذه المدينة ودمر عدداً كبيراً من المركبات القتالية وخسائر في أرواح ميليشيات "الدعم السريع".

وبحسب شهود عيان، فقد سمع دوي قصف مدفعي منذ ساعات الصباح الباكر أمس السبت باتجاه مناطق شرق الخرطوم، وتحديداً في المناطق القريبة من جسر المنشية الرابط بين الخرطوم وشرق النيل ببحري، كما سمع صوت انفجارات عنيفة قرب القيادة العامة للجيش.

وأفاد الشهود بأن مناطق أمبدة الواقعة غرب أم درمان شهدت قصفاً مدفعياً من جانب الجيش استهدف تمركزات "الدعم السريع" في تلك المناطق، كما حدثت اشتباكات متقطعة في محيط سلاح المهندسين ومنطقتي الفتيحاب والمربعات جنوب أم درمان.

كما بثت صفحة الجيش على "فيسبوك" مقاطع فيديو لجنودها التابعين للقوات الخاصة يقومون بعمليات تمشيط واسعة بمناطق جبرة والأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، مظهرة تدميرها شاحنة محملة بالذخيرة تتبع "الدعم السريع".

وكذلك القيام بعدد من العمليات النوعية في أحياء أم درمان القديمة