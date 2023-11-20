تدشين فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

الإثنين 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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برعاية معالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء / سلطان بن علي العرادة ورعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د قاسم بحيبح.

دشن الأحد رئيس هيئة مستشفى مأرب العام ومعه مدير الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة مأرب فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الذي ينظمه فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة بهدف تعزيز الوعي الصحي بمقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي ، على أهمية هذا الفعالية العالمية والذي من شأنها زيادة الوعي لدى العاملين في المجال الصحي و توعية المجتمع بالمضاعفات التي قد يتعرض لها المريض عند تناول المضادات الحيوية بدون وصفه طبية.

من جانبه أوضح رئيس فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة الدكتور عادل القردعي، ان فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات تتضمن نزول ميداني لتوعية العاملين في المنشآت والمرافق الصحية، وتنفيذ محاضرات توعوية، وتوزيع برشورات إرشادية للتوعية بمخاطر إستخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي وبدون وصفات طبية.