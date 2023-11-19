‏«سبورت»: مودريتش حزم حقائبه إلى «روشن»

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن لوكا مودريتش يعيش أشهره الأخيرة كلاعب كرة قدم في ريال مدريد. وقالت إن لاعب خط الوسط الكرواتي فقد خانته الأساسية هذا الموسم لصالح الإنجليزي الموهوب جود بيلينجهام (20 عاما)، الذي برز كنجم خارق للفريق الملكي هذا الموسم، لذا قرر في عمر 38 عامًا وضع حد لمسيرته التي استمرت 12 عامًا في سانتياغو برنابيو، ليختتم مسيرته التي توجها بالفوز بجائزة الكرة الذهبية (البالون دور). وذكرت الصحيفة أن دوري روشن السعودي قد قام بإغراء لاعب الوسط المخضرم هذا الصيف في عرض لثلاثة مواسم، لكن مودريتش فضل البقاء وفياً للنادي الأبيض والبقاء في الخط الأمامي، معتبرا أنه لا تزال لديه الرغبة لمواصلة حصد الألقاب مع ريال مدريد، لكن الكرواتي واجه واقعاً قاسياً.

وبغض النظر عن تأكيد مدربه كارلو أنشيلوتي على أنه سيظل لاعبًا حيويًا في مخططاته، فإن الحقائق تقول إن مودريتش شارك أساسيًا في 5 مباريات فقط من أصل 17 مباراة رسمية لعبها ريال مدريد هذا الموسم. وفي اثنتين منهما، ضد لاس بالماس وجيرونا، لم ينزل حتى إلى الملعب. مودريتش هو اللاعب الرابع عشر في عدد الدقائق بواقع 647 دقيقة، موزعة على 15 مباراة. فقط فوق فران غارسيا وأندري لونين وإبراهيم دياز ولوكاس فازكيز وفيرلاند ميندي وإدير ميليتاو وتيبو كورتوا وأردا جولر وداني سيبايوس، لاعبو كرة القدم المصابين أو أصيبوا في وقت ما خلال الموسم. وزادت سبورت: في الواقع، مودريتش ليس على استعداد لإضاعة فرصة جديدة. ويعرف الكرواتي بالفعل أنه في يناير سيكون من الصعب على ريال مدريد أن يفتح الباب أمامه، خصوصا مع تزايد أعداد اللاعبين النزلاء في عيادة النادي بما يصل إلى 9 لاعبين مصابين.

وهذا ما أكده أخيرًا المدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز: «ليس لدينا مفاوضات مفتوحة مع دوري روشن السعودي بشأن رحيل محتمل في يناير ولا نية لبيعه في الوقت الحالي». وقالت الصحيفة إن مودريتش لديه عدة عروض من دوري روشن السعودي، واحد من نادٍ في العاصمة ونادٍ آخر، وسيكون الوداع في نهاية الموسم، عندما ينتهي عقده. ونظرًا إلى السياسة التي ينتهجها ريال مدريد منذ سنوات بعدم التعاقد مع أي لاعب فوق سن الثلاثين لأكثر من موسم واحد، سيكون مودريتش حرًا في التفاوض بشأن مستقبله مع أي نادٍ اعتبارًا من الأول من يناير.

وقد ألقى ممثله بورخا كوس التحدي بالفعل أمام دوري روشن السعودي للمحترفين. وألمح وكيل مودريتش إلى أن مستقبل لاعب خط الوسط الكرواتي قد يكمن في الدوري السعودي: «هذا الصيف كان هناك اهتمام. اللاعب لديه عدة عروض من نادي العاصمة وفريق آخر. يفكر مودريتش حاليًا في ريال مدريد، لكن فكرة انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين ممكنة إذا كان العرض مناسبًا».