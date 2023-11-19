السفير نعمان: الحوثيون وأذرع إيران يخدمون توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد السفير اليمني لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان، الأحد، أن جماعة الحوثي وبقية أذرع إيران في المنطقة يخدمون توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وقال ياسين سعيد نعمان في منشور له على منصة فيسبوك: "تمخض الجبل فولد "قرصاناً".. اليمن حارسة أهم ممر بحري منذ القدم، وحامية أهم الطرق البحرية، تمتد شواطئها البحرية على طول 2200 كيلو متر، عدا جزرها العديدة ومياهها الاقليمية والاقتصادية الخالصة، بلد يشكل البحر أحد أهم أعمدته الاقتصادية، يجرها الحوثي الى القرصنة ضمن سلسلة عمليات التدمير الممنهج التي يقوم بها لهذا .

وتساءل: "لماذا كل ذلك يا ترى ؟، ليرد بالقول : "إبحث عن الجواب في الدور الموكل لأذرع المشروع السياسي الايراني في المنطقة والذي ستكشف الأيام أن ما يقومون به لا يخدم سوى توسيع النفوذ الاسرائيلي في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت جماعة الحوثي اختطافها سفينة "جالاكسي ليدر" في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر غربي البلاد، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 25 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، بينهم بلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون وأوكرانيون، لكن لا يوجد إسرائيليون، كانوا على متن السفينة المختطفة التي ترفع علم جزر الباهاما.

وأدان مكتب نتنياهو الاستيلاء على حاملة المركبات جالاكسي ليدر، ووصفها بأنها "عمل إرهابي إيراني". كما وصف الجيش الإسرائيلي عملية الاختطاف بأنها "حادثة خطيرة للغاية ذات عواقب عالمية".