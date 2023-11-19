بنك يحوّل 80 مليوناً لعملائه بالخطأ! ماذا سيحدث للحياة على الأرض مع انعدام الأوكسجين؟! «سبورت»: مودريتش حزم حقائبه إلى «روشن» السفير نعمان: الحوثيون وأذرع إيران يخدمون توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة شاهد.. القسام تنشر مشاهد “رهيبة” لمعارك غزة.. قتال من مسافة صفر واقتحام مواقع حصينة بعد انكشاف كذبة قصف المحتفلين.. حماس تدعو الغرب إلى الاعتراف والتراجع مدير مقبرة عسكرية يكشف حقيقة خسائر جيش الاحتلال الكنيست الاسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالسجون بالصواريخ والمسيرات المفخخة..الحوثي يقصف مناطق سكنية جنوبي مأرب أكثر من 13 ألف شهيد جراء عدوان الاحتلال بينهم أكثر من 5 آلاف طفل.
أكد السفير اليمني لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان، الأحد، أن جماعة الحوثي وبقية أذرع إيران في المنطقة يخدمون توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
وقال ياسين سعيد نعمان في منشور له على منصة فيسبوك: "تمخض الجبل فولد "قرصاناً".. اليمن حارسة أهم ممر بحري منذ القدم، وحامية أهم الطرق البحرية، تمتد شواطئها البحرية على طول 2200 كيلو متر، عدا جزرها العديدة ومياهها الاقليمية والاقتصادية الخالصة، بلد يشكل البحر أحد أهم أعمدته الاقتصادية، يجرها الحوثي الى القرصنة ضمن سلسلة عمليات التدمير الممنهج التي يقوم بها لهذا .
وتساءل: "لماذا كل ذلك يا ترى ؟، ليرد بالقول : "إبحث عن الجواب في الدور الموكل لأذرع المشروع السياسي الايراني في المنطقة والذي ستكشف الأيام أن ما يقومون به لا يخدم سوى توسيع النفوذ الاسرائيلي في المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت جماعة الحوثي اختطافها سفينة "جالاكسي ليدر" في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر غربي البلاد، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 25 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، بينهم بلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون وأوكرانيون، لكن لا يوجد إسرائيليون، كانوا على متن السفينة المختطفة التي ترفع علم جزر الباهاما.
وأدان مكتب نتنياهو الاستيلاء على حاملة المركبات جالاكسي ليدر، ووصفها بأنها "عمل إرهابي إيراني". كما وصف الجيش الإسرائيلي عملية الاختطاف بأنها "حادثة خطيرة للغاية ذات عواقب عالمية".