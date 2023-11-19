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شاهد.. القسام تنشر مشاهد “رهيبة” لمعارك غزة.. قتال من مسافة صفر واقتحام مواقع حصينة

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد نوعية وجديدة أظهرت استهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته وعتاده في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

 

وأظهرت المشاهد تدمير عدد من الآليات من مسافات مختلفة واستهداف تجمعات جنود جيش العدو الإسرائيلي في مناطق مكشوفة وداخل بنايات سكنية.


وعرضت الكتائب في مقطع كيف قام 3 مقاتلين على اقتحام مستشفى الرنتيسي في غزة، والذي تتمركز به قوات صهيونية.

 

وكان قد أعلن مجلس الحرب الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مساء السبت، الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة، وأكد استمرارها حتى ما وصفوه بـ”تحقيق الانتصار وإعادة المخطوفين”.

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