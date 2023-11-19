مدير مقبرة عسكرية يكشف حقيقة خسائر جيش الاحتلال

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كشف مدير مقبرة “جبل هرتسل العسكرية” بالكيان المحتل، عن حقيقة الخسائر البشرية الفادحة التي يتعرّض لها جيش الاحتلال في قطاع غزة، بعد حديثه عن الأعداد الكبيرة من القتلى الذين تم دفنهم من الجنود.
وقال مدير المقبرة العسكرية دافيد أورن باروخ في تصريحات صحفية، إنّه تمّ دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة، ممن سقطوا جراء المعارك التي يخوضها الجيش في قطاع غزة.
وأضاف باروخ: “نحن نمر الآن بفترة نشهد جنازة عسكرية كل ساعة تقريبا، وأحيانا كل ساعة ونصف، طُلب مني فتح عدد كبير من القبور، فقط في مقبرة جبل هرتسل دُفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.
وكان جيش الاحتلال قد نشر في وقت سابق، الأحد، أسماء ضابطين برتبتيْ رقيب ونقيب قُتلا في معارك شمال قطاع غزة. ولا يقع الإعلان عن قتلى الاحتلال إلّا بعد سماح الرقابة العسكرية، وأعلن جيش الاحتلال في موقعه حتى الآن عن 380 قتيلا منذ السابع من أكتوبر الماضي.