بالصواريخ والمسيرات المفخخة..الحوثي يقصف مناطق سكنية جنوبي مأرب

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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افادت مصادر محلية لمأرب برس اليوم الاحد بان مليشيات الحوثي الانقلابية صعّدت من هجماتها على المناطق السكنية جنوبي مأرب.

واوضحت المصادر بان المليشيات الانقلابية شنت هجمات مكثفة خلال ال72 ساعة الماضية بالصواريخ والمسيرات المفخخة والمدفعية على مناطق سكنية متفرقة في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت المصادر بأن الهجمات الحوثية نتج عنها سقوط جرحى بين المواطنين بينهم شاب اصابته خطرة.



وبحسب المصادر بان الهجمات الحوثية تسببت بتدمير وإعطاب عدد من المركبات المملوكة للمواطنين من ابناء المديرية إضافة إلى تضرر عدد من المنازل في عزلة المدارين غربي مديرية حريب.

وأشارت بان الهجمات الحوثية طالت ايضاً مناطق سكنية متفرقة في عزلتي شرق والمدارين غرب المديرية ذاتها كما استهدفت بهجمات صاروخية متفرقة مناطق سكنية ومناطق رعي وزراعية في عزلة آل عقيل شمال المديرية.



ومؤخراً كثفت مليشيا الحوثي الارهابية من هجماتها الارهابية على المناطق السكنية بمديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.