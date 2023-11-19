أكثر من 13 ألف شهيد جراء عدوان الاحتلال بينهم أكثر من 5 آلاف طفل.

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أعلن الإعلام الحكومي في قطاع غزة، مساء الأحد 19 نوفمبر، أنّ حصيلة الشهداء لعدوان الاحتلال على القطاع بلغت أكثر من 13 ألف فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.
وأشار المتحدّث بالحكومي في غزة، إلى تسجيل أكثر من 30 ألف مصاب وجريح منذ بدء العدوان، 75% منهم أطفال ونساء.
كما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود إمّا تحت الأنقاض وإمّا أنّ جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، ويمنع الاحتلال الوصول إليهم.
وعلى صعيد آخر أفاد المتحدّث الحكومي أنّ عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، كما حمّل الكيان المحتل والمجتمع الدولي مسؤولية استهداف المستشفيات وخاصة مجمع الشفاء الطبي.
وتابع: “نحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن تحويل مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية”.
أما المقرات الحكومية المدمّرة فقد بلغت 97، فضلا عن 262 مدرسة منها 65 مدرسة خرجت عن الخدمة.
وطالب المتحدّث باسم الإعلام الحكومي في القطاع بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات