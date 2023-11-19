العميد طارق صالح يشيد بالتعاون المثمر بين اليمن وروسيا

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اشاد العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتعاون الوثيق والمثمر بين اليمن وروسيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك في برقية رد جوابية للعميد طارق صالح، على تهنئة القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، الدكتور يفغيني كودروف، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والتسعين للعلاقات اليمنية الروسية.

وأعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في برقيته، عن بالغ شكره للقائم بأعمال السفير الروسي، متقدما بأحر التهاني والتبريكات لحكومة وشعب روسيا الصديقة، بهذه المناسبة العزيزة، التي تعكس عمق وتاريخ العلاقات الثنائية بين بلدينا، والتي تمتد إلى ما يقرب من قرن من الزمان.

واكد العميد طارق صالح حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تعزيز هذه العلاقات، لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

كما أكد تطلع المجلس إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع روسيا في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. معبّرًا عن “تقديره للدور الإيجابي والمسؤول الذي تضطلع به روسيا في دعم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.