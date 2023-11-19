رئيس الأركان يزور المنطقة العسكرية السادسة ويطلع على الجاهزية القتالية لقوات الجيش

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ومعه مستشار وزير الدفاع للواء الركن راشد عتيق ، اليوم، قطاع المنطقة العسكرية السادسة شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء الأول حرس حدود اللواء هيكل حنتف ، ورئيس أركان المنطقة العميد محمد بن راسية ومجموعة من قيادات القطاعات والوحدات ورؤساء الشعب.

واطلع رئيس الأركان على الجاهزية القتالية لقوات الجيش والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مشيداً بمستوى الانضباط والجاهزية وببطولاتهم في المعركة الجمهورية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية. وخلال الزيارة التفقدية، عقد رئيس الأركان اجتماعًا موسعاً ضم قائد المنطقة العسكرية السادسة، وقادة المحاور والقطاعات والوحدات العسكرية ورؤساء شعب المنطقة.

ونقل رئيس الأركان إلى القيادات العسكرية، تحيات القيادية السياسية والعسكرية لقيادة ومنتسبي المنطقة. مشيداً بالجهود التي تبذلها المنطقة العسكرية السادسة في المعركة الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. واستمع رئيس هيئة الأركان من القيادات العسكرية إلى تقرير عن جاهزية المنطقة وعمليات الإعداد القتالي والمعنوي والتهيئة لما تتطلبه المرحلة القادمة.

من جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السادسة عن شكره لزيارة رئيس هيئة الاركان العامة، ومتابعته المستمرة للعمليات القتالية والإدارية والإعداد والتدريب في المنطقة، مؤكدا الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لقوات المنطقة العسكرية السادسة لتنفيذ المهام وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية