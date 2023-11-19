القسام تكشف عن فاتورة موجعة دفع ثمنها الجيش الإسرائيلي

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء الأحد، قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهدف منزل متواجدين فيه جنوب شرق مدينة غزة. وقالت الكتائب، في تدوينة على "تلغرام" إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف منزل في منطقة جحر الديك، تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي TBG مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق الأحد، قالت الكتائب إنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة. وحتى الساعة 15:45 "ت.غ"، لم يصدر تعقيب إسرائيلي بشأن ما أعلنته القسام.

ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة.

ومساء السبت، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 378 عسكريا، بينهم نحو 60 ضمن العملية البرية داخل غزة، بحسب إحصاء الأناضول، في ظل عدم نشر الجيش إجمالي عدد قتلاه داخل القطاع