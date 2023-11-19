تضامنا مع فلسطين.. ناشط يوقف المباراة النهائية لكأس العالم

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تسبب ناشط مؤيد للفلسطينيين في وقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت بين الهند وأستراليا لفترة وجيزة اليوم الأحد، بعدما تمكن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي.

وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعا بألوان العلم الفلسطيني وقميصاً يحمل شعار "أوقفوا قصف فلسطين"، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتّسع لـ132 ألف متفرّج في أحمدآباد (غربا).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقتحام الشاب الملعب، قبل أن يتم توقيفه ويصطحبه عناصر الأمن إلى خارج الملعب، ثم استؤنفت المباراة التي كان يحضرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتواصلت مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لليوم الـ 44 من العدوان المتواصل، الذي تسبب في سقوط 12300 شهيد، بينهم أكثر من 5000 طفل و3300 امرأة و200 من الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف، و22 من أفراد الدفاع المدني، و58 صحفيا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغت 1300 مجزرة، وبلغ عدد الإصابات 30 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وأوضح أن عن عدد المفقودين وصل إلى 6 آلاف بينهم جثامين تحت الأنقاض، أو أخرى بقيت في الشوارع والمناطق التي استهدفوا بها، ومنع الاحتلال الاقتراب منها تحت القصف، مشيراً إلى أن أكثر من 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الأنقاض