تركيا تسقط ألمانيا في عقر دارها

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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واصل منتخب ألمانيا عروضه المتذبذبة قبل سبعة أشهر من استضافة كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، وسقط في عقر داره على يد ضيفه التركي 2-3 في مباراة دولية ودية في العاصمة برلين أمس السبت.

وأقيمت المباراة بحضور حشد جماهيري غفير بلغ 72.592 مشجعا، ارتدى العديد منهم القمصان الحمر (لتركيا)، حيث تحتضن ألمانيا حوالى ثلاثة ملايين من أصحاب الأصول التركية.

كما شهد الإعلان عن تشكيلة المنتخب الألماني قبل انطلاق المباراة صافرات استهجان، كذلك كلما لمس لاعب ألماني الكرة في الدقائق الأولى.

وتمكن كاي هافيرتس الذي أشركه المدرب الألماني يوليان ناغلسمان كظهير أيسر على نحو مفاجئ من افتتاح التسجيل إثر تمريرة من لوروا سانيه (5).

وعادل الضيوف النتيجة عبر فيردي كاديوغلو إثر تمريرة طويلة متقنة من عبد الكريم بارداكسي، ليتمكن لاعب وسط فنربغشة من تسديد كرة قوية لم يستطع الحارس كيفن تراب التعامل معها (38).

وبعد دقائق معدودة، منح كنان يلديز المولود في ألمانيا التقدم للمنتخب التركي قبل استراحة الشوطين من تسديدة قوية ارتدت من العارضة ورست داخل المرمى (45+2).

ورد الألمان في بداية الشوط الثاني حيث وجد فلوريان فيرتز المتقدم في منتصف الملعب زميله فولكروغ الذي سدد كرة منخفضة داخل المرمى (48).

وقبل عشرين دقيقة من النهاية، احتسب الحكم لمسة يد على هافيرتس داخل منطقة الجزاء إثر العودة إلى تقنية الحكم المساعد (فار) وانبرى يوسف ساري إلى الركلة بنجاح وسط ابتهاج الجماهير.

يذكر أن تركيا ضمنت في وقت سابق تأهلها لنهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا المتأهلة تلقائيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين